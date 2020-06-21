港大研光纖激光顯微鏡清晰度高100倍　可無損細胞監察腫瘤

現時要監察腫瘤的生長及標靶藥的藥效，研究人員只能透過螢光物質標記細胞樣本，從而觀察細胞內的分子反應，惟螢光物質或會對細胞分子造成傷害或干擾。香港大學與德國大學合作研製光纖激光顯微鏡，利用光纖激光成形，影像的清晰度可比傳統內窺鏡高100倍，更能穿透器官表層，反射較深層組織的狀況，可以無破壞組織下作醫療臨床研究。新技術將廣泛應用於腸道、消化系統等的內窺鏡檢查，用作檢測早期的腫瘤和病變。

香港大學電機電子工程系黃建業教授的研究小組與德國比勒費爾德大學合作，開發出一種毋須標記分子就能顯影的雷射顯微鏡。黃稱，今次研製的光纖激光顯微鏡，利用了拉曼成像（Raman Imaging System）的方法，以光譜形式把不同層次特徵的細胞分子特異性呈現。影像的清晰度可比傳統內窺鏡高100倍，更能穿透器官表層，反射較深層組織的狀況。

現時在活細胞研究中，研究人員會利用光學顯微鏡監察腫瘤的生長模式及藥物的反應，例如標靶藥對不同類型細胞的影響程度，過程需使用螢光物質標記細胞樣本中的分子，使其發光可見，從而觀察細胞分子對藥物所產生的反應和分子之間的相互影響。惟這些螢光物質本身對細胞分子會造成傷害或干擾分子的行為，也通常不適用於人體活組織研究。