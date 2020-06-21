批政府派1萬元太慢　市民斥行政費過高

政府派發1萬港元今日(21日)起接受申請，有銀行特意在今日開門接受市民遞交表格。有市民表示，派1萬港元等了數月才開始申請，批評「太耐、太慢」，亦有市民認為政府應積極以其他方法減少行政費，免多用了納稅人的錢。

市民高女士在下午約1時到滙豐銀行於樂富的分行交表。她表示，由政府公布派1萬港元至今已數個月，現在才開始申請屬「太耐」，其他國家及地方早已有派錢安排，「等嗰1萬蚊開飯就已經死咗」。她又指，1萬港元會好好分配，例如為孩子買課外書，亦會帶孩子外出消費，剩下的會作儲蓄。她期望政府可以「加碼」派錢。

王氏一家今午為家中長者到銀行領取表格，王太批評政府派錢太慢，「由年頭到依家都已經幾個月，要失業都失咗業，都變咗山窮水盡」，她認為政府派錢力度不足，「買防疫物資都唔夠。」王生則認為1萬港元無法紓緩經濟壓力，「做保安員月薪都唔止1萬(港元)啦！」

另外，市民何女士今早通過網上銀行進行登記，下午則為父親到銀行交表，她認為是次派錢行政費太高，政府應積極採用不同的方法減省行政費，否則等於用多了納稅人的錢，「我收錢(1萬港元)就減左少少。」