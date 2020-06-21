西九管理局年底為2地進行招標　可建商廈2024年獲分紅

西九文化區建設不斷「燒錢」，儼如無底深潭。有指，西九文化區管理局計劃今年底為2幅毗鄰演藝綜合劇場的土地進行招標，將用興建商廈，由中標財團可營運30年，管理局預計最快可於2024年攤分該項目收入，改善財政狀況。東網正向西九文化區管理局查詢事件。

西九文化區管理局早前提交立法會文件指，今年4月底招標的區內「ACE項目」，即「藝術、商業和展覽發展組合」，預計於今年第4季批出，以「建造、營運及移交」的模式推展，即中標財團負責興建及營運若干年期，到期後將項目交還管理局，而項目預計於2025至2026年落成。

文件又指，除「ACE項目」外，毗鄰演藝綜合劇場的31號及34號土地，亦會以「建造、營運及移交」發展，該2幅地可用作酒店、住宅和辦公室，管理局計劃將相關土地發展成辦公室及附設零售、餐飲及消閒設施，預計於今年年底展開招標。

有指，該2幅土地將興建2幢商廈，提供41萬平方呎的寫字樓樓面，以及約11萬平方呎的商舖或餐飲樓面。項目中標財團可獲得30年營運權，收益需與管理局攤分。文件顯示，管理局預期最早可於2024年開始攤分該項目收入。

文件亦透露，管理局分別於2020/21年度、2021/22年度及2022/23年度，預測錄得9.87億元、13.7億元及15.51億元的營運赤字。