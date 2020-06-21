政Whats噏：推算湖北省染疫人數　高永文批袁國勇太片面

新冠肺炎疫情持續，早前香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊發表研究報告，從乘搭港府派出嘅湖北包機返港人士，推算湖北省有220萬人感染新冠肺炎。不過袁嘅昔日同窗、食物及衞生局前局長高永文就批評報告「太片面」，仲認為作為專家應要根據科學原則研究。

早前港府曾派出湖北包機，接觸滯留當地嘅港人返港，袁國勇嘅團隊分析咗返港人士嘅抗體，469名返港人士中有452人做咗血清測試，當中有17人有新冠肺炎抗體。團隊按依個數據推算，湖北省5900萬人口中可能有220萬人曾感染新冠肺炎，認為確診人數比官方高。

高永文最近接受訪問時就質疑，剩係研究從湖北返港嘅港人，係咪有足夠嘅代表性可以代表到湖北省普遍嘅市民。佢認為唔值得用比較片面嘅資料，去做咁重要嘅假設，再投射一個數目出嚟。

高永文仲話作為專家應要跟返科學原則，用返事實根據去研究，而佢亦明白有部分專家會透過用「worst scenario（最壞嘅情況）」去令市民增加危機意識，但佢認為無論係基於乜嘢出發點，都應要基於實證科學。