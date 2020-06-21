政Whats噏：擬阻審產假保毛孟靜　泛民被斥雙重侮辱女性

民主派議員多次喺大會用「點算法定人數」嘅方式「拉布」，上個禮拜仲搞到流會添！但《國歌法》都通過咗啦，點解仲要拉布呢？據悉，泛民係想拖延議員容海恩(Eunice)動議譴責議員毛孟靜(毛婆)嘅議案。而本周三(24日)嘅大會將會討論《2019年僱傭(修訂)條例草案》(延長法定產假)，Eunice就話如果民主派為咗唔傾譴責毛婆嘅議案，而拖垮延長法定產假，鬧爆咁就真係「雙重侮辱女性」啦！

本屆立法會會期所剩無幾，無論建制派定民主派議員都「唔使再忍」，做事都去到盡。多位民主派議員早前喺會議上用「積極發言」嚟拉布，近期仲要係咁「點人數」，甚至不惜用掟「臭彈臭蟲」阻撓會議進行，建制派亦都忍無可忍，就「臭彈臭蟲」事件去警署報警，實行「玩到底」。

據悉，泛民繼續拉布，主要係想保毛婆。根據Eunice提出嘅譴責議案就係毛婆涉對懷孕議員存有偏見同埋公然歧視懷孕女性。話說立法會保安事務委員會當時競選副主席，而毛婆質疑Eunice要生BB，最少需要放「前4後6」，話應該撤回Eunice嘅副主席提名。而Eunice就就毛婆嘅言論提出譴責動議，話要狙擊到底。

咁啱本周三大會討論延長法定產假，Eunice預計民主派議員會係咁「點人數」，力求拖延譴責議案。佢認為就算譴責毛婆嘅議案可以展開討論，但剩低嘅會期咁少，都好大機會傾唔完。Eunice話如果泛民真係「拉布」，就會先拖垮改善婦女權益嘅延長法定產假，民主派漠視婦女權益嘅「罪名」就「走唔甩」；亦會拖延接落嚟討論譴責毛婆嘅議案，前後加埋泛民就會喺1日內連續2次漠視女性權益、雙重侮辱女性啦！

其實仲有譴責議案排緊隊，即係議員麥美娟話公民黨(公文袋)議員郭榮鏗早前拖延內會主席選舉，涉行為不檢。之不過，計埋呢個禮拜三嘅大會，本屆只係得返3次大會，如果民主派一直「拉布」，好大機會到會期結束都傾唔完所有譴責議案喇！