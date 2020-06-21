渠務署好爸爸工餘當義工派口罩　盼女兒盡力助社會

疫情下，徐偉耀也響應政府的呼籲加入義工隊。

父親是子女學習的榜樣，在渠務署工作多年的工程督察徐偉耀，日常負責管理渠務事宜，需要隨時候命；公餘時他亦積極助人，抗疫期間加入義工隊，更不怕路途遙遠，前往南丫島偏遠村落為公公婆婆送上口罩，女兒受父親影響，同樣熱心服務社會。今日是父親節，他寄望女兒常存感恩之心，繼續以生命影響生命。

本港不時出現暴雨，渠務工作自然繁重，徐憶述一次收到市民求助，不慎把無線藍牙耳機掉進集水溝，由於當時天氣不穩定，徐立即聯絡承建商，安排工人到場處理，最終物歸原主。他認為「民生無小事」，對每位市民的求助個案均須認真處理。

新冠肺炎肆虐期間，他也響應政府的呼籲加入義工隊，協助向家居隔離者進行電話訪查。曾與建造業議會義工一同包裝口罩，以及前往南丫島一些偏遠村落派發防疫包。他派送防疫包時，遇到不少獨居長者，深深感受到他們需要更多關懷。

由於工作繁忙，徐特別珍惜與家人的相處的時光，女兒Marble數年前大學畢業，父女二人一同在香港考獲潛水牌，閒時一同潛水，他希望女兒常存知足感恩的心，盡自己的力量貢獻社會。