九巴分段收費或只批一半　議員形容相當奇怪

九巴早前提出，在元朗、屯門、天水圍3區實施分段收費計劃，涵蓋18條路線。運輸署預計7月初會完成審視工作。惟消息指，運輸署或只批出其中約一半路線，大部分需求殷切的路線慘被否決。有議員指若然屬實，有關決定相當奇怪，又建議未來要在立法會內討論巴士分段收費問題，進一步研究如何落實計劃。

現時元朗、屯門、天水圍3區往來，交通只靠西鐵線、輕鐵及港鐵K路線巴士，全由港鐵經營，故故巴士分段收費建議獲元朗及屯門區議會大力支持，冀打破港鐵壟斷的局面。據悉，運輸署官員最初反應正面，更曾稱有信心在今年8月實施，惟近來傳出消息，運輸署或將只批出建議中一半路線實行分段收費。

議員陳恒鑌指，若然運輸署只批出一半路線，是相當奇怪的決定，九巴提出多條路線分段收費的計劃，絕對有助市民節省車費，不明白為何不全數批出。陳續指過去在議會內亦有爭取，認同相關的計劃應該要在議會內討論，惟今屆立法會任期將至，更多的討論或要等換屆後才能繼續，但未來會以議員名義約九巴和運輸署討論分段收費的計劃。

運輸署回應，現時仍在正處理相關建議，預計最快7月初完成審視，屆時會盡快公布結果。該署表明，除要考慮到乘客選擇外，也需要檢視九巴建議的路線有否足夠的剩餘載客量，是否需要調整班次或增加車輛調配，以免影響現有乘客，同時也需要考慮到區內各種交通服務的協調，例如避免與專線小巴服務造成不必要的重疊。