東網APP影片粵普雙語選擇切換　串流投放智能電視

「上東網，知天下」。東方報業集團網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人。繼推出嶄新娛樂消閒資訊平台「繽FUN星網」後，東網再次推陳出新，於APP內加入「影片粵普雙語切換」及「影片串流投放」功能，讀者可以安坐家中，以智能電視觀看東網最新、最強內容。東網APP的版面亦再強化，讓讀者享受更新鮮、更優質的瀏覽體驗。

東網的影片播放器功能升級，更新更強。為滿足不同讀者所需，東網已為重點新聞、評論影片，加上普通話配音。讀者只要在版面上看到「雙語」標誌，即代表相關內容已支援粵普切換功能。在播放影片時，只需按下播放器上的「粵」或「普」按鈕，即可在粵語原聲及普通話配音間選擇切換，極之方便！

另外，智能電視已是不少人家中的必需品。功能「升呢」的東網APP，可讓讀者把播放中的影片畫面，投放到支援Chromecast/AirPlay的智能電視上。用法非常簡單，當讀者的手機與投放畫面的裝置處於同一個Wi-Fi網絡時，只需輕按影片播放器上的「投放」按鈕，再選擇裝置名稱即可。如要停止，則可再次輕按「投放」按鈕，選擇「停止投放」。

東網APP版面亦進行了革新，「港呢啲」與「港．實測」合併成為「NET世代」，並將添加更多適合年輕人觀看的有趣、搞鬼內容，令讀者目不暇給。而「東網視頻」版面內，亦已加入「地區標籤」，清晰標明事件的發生地點，讓讀者足不出戶，亦能知天下事。

立即行動體驗最新、最強東網APP。現有用戶只需開啟東網APP，手機畫面便會有彈出式視窗，提醒讀者「東網APP最新版本已經推出」，讀者只要按一下「立即更新」鍵，畫面便會即時轉至「Play 商店」或「App Store」更新介面。之後只要按下「更新」按鈕，即可即時更新東網APP，快捷方便。