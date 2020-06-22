暴疫圍城　玻璃樽回收一度瀉八成

香港回收玻璃樽工作推行約兩年，惟一波三折，去年反修例期間，玻璃樽被暴徒用作製造汽油彈，環境保護署下令承辦商停收玻璃樽；今年又遇上新冠肺炎疫情，食肆生意大跌，酒吧曾被勒令停業，玻璃樽回收量大減。碧瑤指玻璃樽回收量一度下降六成，香港玻璃樽再生有限公司則指曾下跌八成。

香港玻璃再生有限公司總經理馮華洪表示，暴疫令收樽量大受影響，去年六月前每月可回收六百多公噸樽，其後一度跌至每月只有一百公噸，跌幅近八成。然而，該公司每月開支約百萬元，要回收八百公噸樽才有利潤，但今年二月僅收到二百公噸，五月亦只收到約四、五百公噸，經營困難。

碧瑤亦指，由於玻璃樽回收的主要來源是酒吧食肆，市民減少外出用餐及消遣，令廢玻璃樽產量下降，回收量最高曾下跌逾六成，有關玻璃樽回收服務的收入亦減少。碧瑤生產玻璃沙的首年，曾因為質量未達標而無法將指定數量的玻璃沙送交政府，被扣減服務費，碧瑤稱，其廠房製造的玻璃沙現已合乎政府的質量要求。

環保署表示，截至去年十二月，按三份玻璃管理合約，港島區（包括離島區）、新界及九龍區的回收總量分別為十二萬、十萬及八萬公噸，合共約三十萬公噸。玻璃樽回收服務曾因社會暴力事件升級而暫停，截至四月底，全港逾七成的廢玻璃容器回收點已恢復服務。