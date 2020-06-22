探射燈：新式焚化爐紓堆填區負擔　減空氣污染

本港日均生產過千公噸生活廢物，正於石鼓洲興建的綜合廢物管理設施，以先進焚化技術處理都市固體廢物，有助減輕堆填區負擔。環保團體表示，多國例子均顯示使用新式焚化爐既沒有嚴重空氣污染，又能夠大幅減少垃圾體積。

雖然設置費較昂貴，香港科技大學研究發現焚化爐排放的溫室氣體較少，發電量卻為堆填區6倍，相比燃煤或天然氣發電的污染亦少。此外，焚化爐運作時產生的熱能可供發電、供暖，現時屯門的污泥焚化爐便轉廢為能，焚化過程中產生的熱能為水療池水加熱，供市民使用。外地亦有焚化爐的污水經過處理後，可用作綠化灌溉或洗車等。

「第一步係做好源頭減廢，中間要做好垃圾分類，但最後有啲分唔到類、重用唔到嘅垃圾就要諗辦法處理好佢，大部分先進國家都會用焚化。」綠惜地球總幹事劉祉鋒指，焚化垃圾不但可以減少垃圾體積90%以上，延長堆填區的使用年限，加上焚化爐可以轉廢為能，提供電力予周邊居住環境，如澳門已應用垃圾焚化產電近20年。

劉又指，現代焚化技術可穩妥處理空氣質素問題，如以先進袋式集塵系統能有效控制懸浮粒子，「好多外國例子都反映，即使喺焚化設施附近嘅地區，當區嘅空氣質素指標係完全符合歐盟標準。」環保署發言人指石鼓洲綜合廢物管理設施預計2025年投入服務，每天可處理3000公噸廢物。