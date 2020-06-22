探射燈：港回收政策落後 　靠自發執行欠成效

三色回收桶推行多年，成效一直受質疑。香港環保回收業總商會主席羅耀荃批評，本港回收政策落後，在沒有足夠教育及任何強制措施下，只靠市民自發執行而成效不彰。他又指，廢物分類出現問題，連帶後續的回收工作也增加成本，呼籲港府多參考鄰近國家，立法規管垃圾分類。

在澳洲，悉尼市政府去年在4000多戶民居家中開設試點，收集家居廚餘及垃圾，並轉化為綠色能源和植物肥料，廚餘更能產出足夠3600戶居民使用的電能。

台灣的「垃圾強制分類計劃」強制市民必須將垃圾分為資源回收物、廚餘及一般垃圾，如發現違規，政府將退回垃圾並處以罰款。該計劃又配合「垃圾不落地」政策，垃圾車及資源回收車會按時巡邏收集，由市民將已經分類垃圾親手交給清潔員。台灣亦積極推動以廚餘製作肥料，近年研發出3小時內，將有機廢棄物製成有機肥料的技術，取代傳統的微生物堆肥。

至於日本，家居垃圾分為可燃垃圾、不可燃垃圾、大型垃圾及可回收物，如有人違規，垃圾不會被收走，環保部門將調查是由哪一家人丟棄。此外，日本仙台設有廚餘發電廠，處理食品加工廠廢料及超市過期食品，透過發酵處理產生沼氣發電，發酵後的堆肥沼渣還可製成有機肥料，以低廉價格賣給附近農民。