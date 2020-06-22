探射燈：建材廢胎棄路旁　傳惡臭蛇鼠為患

垃圾圍城，「堆填山」遍新界！東網巡查屯門、元朗及粉嶺發現，鄉郊及觀光熱點路邊布滿堆填山，一袋袋垃圾、車胎、紙皮及廢棄家具堆成山高，發出陣陣惡臭，還吸引蚊蟲、蒼蠅及蛇圍繞，甚至鼠蹤處處。環保團體批評，香港垃圾處理分類大落後，反觀台、日制度完善，更善用廚餘製作肥料及發電。議員則指，港府應參考新加坡，除向「垃圾蟲」罰款外，更會判監及社會服務令，身穿反光衣執垃圾，以加強阻嚇力。

屯門亦園路一帶有不少汽車維修場，有棕地供重型車輛停泊，附近垃圾站成為非法棄置建築廢料黑點。大量廢棄車胎疊至半個人高，多個石油氣罐擱在路旁。一包包英泥、數十樽空置的機油瓶、木條及紙皮浸沒在黑色的水窪中，在烈日下發臭，引來無數蚊蟲和蒼蠅。

屯門洪水橋洪堤路垃圾站運作多年，隨着附近住宅落成，收集的垃圾愈來愈多，部分被堆出馬路。「見過幾隻老鼠喺啲垃圾堆入面走嚟走去。」街坊黃小姐坦言上址是往來輕鐵站的必經之路，但因衞生問題只有繞路而行；附近多個屋苑的委員會和法團多年來爭取重置或取消垃圾站亦未果。

粉嶺的情況亦不遑多讓。日前東網記者目擊在坪輋路的垃圾站旁，有貨車棄置大量卡板、木櫃、廢棄家具等；旁邊大量紙皮、發泡膠箱，垃圾堆滿行人路，形成「垃圾山」。估計有人為節省運輸成本及堆填費用，將商業廢料非法棄置於人煙稀少的垃圾站。上址附近的坪輋村村公所的垃圾站，家居垃圾、枯枝霸佔馬路。

元朗下白泥鄰近新界西堆填區，不時飄來陣陣異味，稔灣路旁建築廢料如英泥、帆布、木條等隨處散落，有蛇在垃圾堆中爬行。白泥（旅遊點）公廁旁的垃圾站，數十隻蒼蠅在垃圾堆上盤旋，遊人避之則吉。而青山公路新田段路邊亦見垃圾山，大量棄置木板、車胎，亦有不少家居垃圾，附近更有四個爆滿的垃圾桶，久未見清潔工清理，惹來蚊蟲。

亂拋垃圾定額罰款由2003年起提高至1500港元。就非法棄置建築廢料，根據《廢物處置條例》，首次定罪最高可被判處罰款20萬港元及監禁6個月；第2次或其後再被定罪，最高可被判處罰款50萬港元及監禁6個月。惟去年有夾斗車司機非法棄置建築廢物，但只是被判罰款4000港元。

反觀新加坡法例，亂拋垃圾首次罰款為2000新加坡元（約1.1萬港元），第2次檢控則罰款4000新加坡元（約2.2萬港元），其後再檢控可被處罰款1萬新加坡元（約5.5萬港元）。

另外，如在新加坡棄置大型垃圾最高可被罰款5萬新加坡元（約27萬港元），再犯者更可最高判監3個月。違例者亦須支付清潔費用，並有機會被判處「勞改令」，身穿反光衣執垃圾或清潔公眾地方。

至於日本，亂拋垃圾最高可被處5年有期徒刑並罰款1000萬日圓（約72萬港元）。西澳洲亂拋垃圾的最高刑罰為個人罰款5000澳元（約2.6萬港元），企業罰款1萬澳元（約5萬港元）；非法傾倒垃圾個人最高罰款6.25萬澳元 （約33萬港元），企業罰款12.55萬澳元（約63萬港元）。

「政府做得好差，罰則又低，規管又不力！」議員葛珮帆直斥港府執法不力，促參考新加坡對亂拋垃圾的罰則，包括罰款及監禁，提高阻嚇力。另一議員周浩鼎則指，香港亂拋垃圾及隨地吐痰問題嚴重，與香港法例寬鬆有關，建議增加罰款外，亦應罰「垃圾蟲」進行社會服務令，清潔郊野、沙灘或後巷等。去年被判處社會服務令的個案近1400宗，今年首4個月有131宗。

綠領行動總幹事何漢威指，相信大量棄置垃圾與商業活動有關，政府應加強罰則，針對企業非法傾倒垃圾。他又指，針對普通市民亂拋垃圾，重犯者可發告票上庭，以增加阻嚇作用。

環保署發言人表示，去年就非法處置廢物發出的檢控傳票有180宗，發出的定額罰款通知書有173宗。食環署發言人指，去年就亂拋垃圾發出的定額罰款數字逾4萬宗，今年截至3月就有8000多宗；署方在新界多地的垃圾收集站一般每日均安排清潔工人清理2次及垃圾收集車到場1次，並視乎情況增加頻次。