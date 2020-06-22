香港等部分地區赴台短期商務客　周一起獲放寬檢疫限制

台灣新冠肺炎疫情趨緩之際，當局周一（22日）起首度放寬部分國家或地區短期商務客的檢疫限制。符合條件的入境者在登機前3天須接受驗測確認無染疫，而到台後的14天居家檢疫期可縮短到5至7天。

當局規定入境者須符合4項條件，包括屬中央流行疫情指揮中心宣布可入境的人士、在台停留天數少於3個月、短期入境從事商務活動，以及出發地須屬當局公告的「低感染風險」或「中低感染風險」國家或地區，且登機前14天無其他國家或地區旅遊史。民眾申請時，同時須準備邀請廠商提供的證明文件、在台行程表、防疫計劃及病毒檢驗報告。

據當局公告，「低感染風險」國家或地區有11個，分別是香港、澳門、越南、泰國、汶萊、帛琉、斐濟、不丹、蒙古國、新西蘭、澳洲，至於「中低感染風險」國家或地區則有4個，分別是南韓、日本、馬來西亞、新加坡。

商務客如在低感染風險國家或地區出發，入境後可申請在居家隔離檢疫第5天自費檢測；在中低風險國家及地區出發則可於入境後第7天自費檢測，只要確認無染病就可改為自主健康管理，直至入境後第21天；而除了要每天測量體溫、回報健康情況之外，入境者也不可搭乘大眾交通工具，外出須全程戴口罩。