東方民調：社會動盪嚇怕投資者　遭星州爬頭

受疲弱的經濟表現及社會風波影響，令香港經濟步入衰退，而涉及大量暴力、破壞和威嚇行為的社會動盪亦影響外界對香港的看法，或成為香港競爭力排名下跌的原因。有議員形容，香港過去一年面對天災人禍，內憂外患，香港亦成為中美貿易戰的磨心，勢進一步影響營商環境及投資氣氛。

歷時逾一年仍未止的反修例風波，勞民傷財，街道以至商場一片狼藉，無法做生意。連串黑暴示威，街頭衝突導致大量行人路、鐵欄、交通燈、燈柱以至港鐵站遭破壞。示威者更由室外打到室內，多次「和你Shop」行動都引致店舖、食肆和銀行等商戶被「裝修」，更有大型商場因此需關閉維修。早前港府以至各界預計估算，公營及私營場所因反修例示威事件，所產生的維修及損失費用高達三十七億元。而近期疫情緩和之際，黑暴卻有死灰復燃迹象。

黑暴及疫情夾擊，香港營商環境雪上加霜。港府無力救市，今年第一季本地生產總值（GDP），錄得有紀錄以來最大跌幅，按年暴跌百分之八點九。最新失業率更升至百分之五點九的十五年高位，就業不足率接近十七年來的高位，法定最低工資明年或迎來十年來首次凍薪。零售業失去穩定的旅客客源，市民亦無心消費，經營者生意更難做。

香港競爭力下跌，議員葛珮帆形容，香港過去一年面對「天災人禍、內憂外患」，更成為中美貿易戰的磨心，美國利用香港打擊內地經濟發展，同時殃及香港。葛續稱，香港安全城市形象受黑暴肆虐影響，香港地方安全的評分被拖低，連港人本身都不再認為自己的居住地安全，投資者更加對投資持觀望態度。

港府管治不力，亦令香港失落全球最自由經濟體地位。早前，美國傳統基金會發表的「2020經濟自由度指數」，香港得分八十九點一，失落了保持廿五年的全球最自由寶座，跌至第二位，被新加坡首次超越。基金會當時解釋，持續的政治和社會動盪，開始削弱香港作為開展業務的最佳地點之一的聲譽，抑制資金流入，成為自由度得分下跌主因。