東方民調：營商環境受創　政府無力拆彈

反修例風波持續一年，黑暴到處破壞，嚴重打擊經濟發展。香港在最新一項全球競爭力排名中更跌出三甲，繼續落後榜首的新加坡，但有關排名仍未反映新冠疫情影響。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者認為，香港政治風波揮之不去，是競爭力下跌的「致命炸彈」，黑暴增加社會成本及經濟不確定性，令投資者卻步。受訪者同時批評港府施政無能效率低，止暴不力，未能挽救經濟及維持良好營商環境，競爭力恐繼續下跌，香港前景堪憂。

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布二○二○年全球競爭力排名，報告向六十三個國家或地區約六千名行政人員調查，基於各地區的經濟表現、政府效率、營商效率和基礎建設四大指標作統計。香港全球競爭力由去年的第二位下跌至第五位，當中「經濟表現」排名更急跌，由去年的第十位跌至今年第廿八位，該學院指出，香港經濟表現下滑、連同社會動盪和中國經濟影響，令排名受挫。另外，學院指出中美貿易戰為企業帶來不穩定性，影響中美兩國的競爭力。

「東方報業民意調查」於上周四（18日）至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百六十二名十八歲或以上市民，結果顯示，對於黑暴肆虐，經濟表現下滑令排名受挫，四成三受訪者直指，暴力及威嚇行為影響香港形象；三成憂政治風波如致命炸彈；兩成二擔心止暴不力，競爭力續跌。

香港競爭力被削弱的因素，五成一受訪者認為，還涉及中美貿易戰，香港成磨心；四成二歸咎港府施政無能效率低。對於競爭力排名仍未反映疫情影響，五成五則形容，天災人禍，香港面對內憂外患；兩成五憂，影響恐雪上加霜；一成五料營商環境持續不穩定。

早前一項調查顯示，香港廿五年來首次失落全球自由經濟體首位，七成受訪者認為，黑暴增加社會成本及經濟不確定性；一成四歸咎律政司失職，修例被妖魔化令人失信心；一成三稱香港最佳營商地點聲譽被侵蝕。

近年社會事件已拖低香港安全城市評分，大部分受訪者認為影響營商環境，七成直指政治風波揮之不去，影響投資氣氛；一成七憂經濟發展停滯。受黑暴及新冠疫症夾擊，不少公司倒閉裁員，最新失業率續創新高，五成受訪者擔心，香港前景堪憂；兩成五料倒閉裁員恐加劇；兩成二憂經濟步入衰退。

綜觀情況，大部分受訪者直指，香港多災多難，受黑暴肆虐，成中美貿易戰磨心，港府施政失誤等，均是香港競爭力下跌原因，香港安全城市形象受損，加上疫情夾擊，坦言未來營商環境並不樂觀。