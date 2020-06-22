Dr.東：肝癌新標靶藥可縮少腫瘤　提高病人可做手術的機會

肝癌是本港第3位癌症殺手。政府在今年5月，擴大關愛基金資助自費癌症藥物的範圍，讓肝癌病人可獲資助新型標靶藥「樂伐替尼」作第一線治療，令現時有經濟負擔的患者有多一項選擇。內科腫瘤專科醫生指，新藥有助大幅縮少腫瘤，曾有肝癌病人用藥後，腫瘤縮小近一半，提高病人可進行手術的機會。

現時本港有7%、8%的慢性乙型肝炎帶病者，約四分一人患上慢性肝炎，並會演變成肝硬化或肝癌；而患上肝癌的風險亦高100倍。患者早期並無症狀，至中後期才會出現腹部脹大、有硬塊、出現積水等症狀。由於手術切除只限於早期肝癌與肝功能良好的病人，當中僅佔總數20%，香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤專科醫生邱宗祥指，大部分晚期病人只能使用標靶治療、免疫治療等。

去年2月，在美國食品藥物管理局認證的樂伐替尼成功在香港註冊，可針對血管內皮生長因子受體，以及成纖維細胞生長因子受體等，成效較沿用第一代標靶藥「索拉菲尼」更有效抑制腫瘤細胞生長。

有研究指，954名肝癌患者分別接受該兩種藥物治療，結果發現使用樂伐替尼的反應率，即腫瘤縮少病人比例，有25%，較傳統索拉菲尼高29%。「用新藥有接近一半嘅機會令腫瘤縮細，增加可手術嘅機會。」邱指曾第二期未肺癌的病人，腫瘤原為12厘米長，在用藥後減少至7厘米，最後可以用手術切除。不過，邱提醒服用樂伐替尼的副作用為高血壓、腹瀉、降低食慾等，故對於有心血管病及高血壓病情反覆的人而言，服用有一定風險。

一般以言，患者服用標靶藥每月需要支付2至3萬港元藥費，基層市民難以負擔，政府今年5月把樂伐替尼納入關愛基金首階段計涵蓋的自費癌症藥物，為無法以手術切除腫瘤的肝癌病人，作為第一線治療，通過審查後可在首個至第5個療程以全數或部分資助於醫管局轄下醫院獲得藥物，其後可於其他機構的社區藥房免費取藥。