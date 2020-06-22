首批保就業名單出爐　養和醫院獲8594萬元補貼最多

當局已把首批領取工資補貼的僱主名單等上載到保就業計劃網站。

獲最多補貼的是養和醫院，養和醫療集團有限公司獲高達8594萬港元補貼，承諾受薪員工人數3238人；其次是服務公司I.T APPARELS LIMITED獲發4710萬港元，員工人數1809人。

零售、餐飲及酒店業受到疫情重創。曾經出現新冠肺炎感染個案的馬莎百貨(Marks and Spencer)，其母公司ALF RETAIL HONG KONG LIMITED，獲批1458萬港元，承諾受薪員工人數849人。優之良品有限公司獲批576萬多港元，涉及員工206名，優之良品發展有限公司則獲批40萬多港元，員工人數約18人。

另外，從事凍肉貿易及批發的泛亞集團亦獲批523萬港元，員工人數約297人；專營保健及健康食品的美國家得路天然健康食品有限公司獲批466萬港元；連鎖店「包點先生」獲發426萬港元。

同受疫情重創的航空業，中華航空股份有限公司獲批612萬港元，承諾受薪僱員人數222人；長榮航空股份有限公司獲發194萬港元，員工人數72人。

政府又指，在過去兩星期已向兩批、共59,500名僱主發放總額約114億港元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名。兩批僱主當中，有98%為聘請不足50名僱員的中小微企。政府提醒，若僱主濫用或違反計劃條件，僱員或社會人士可向「保就業」計劃秘書處舉報，當局必定會積極跟進。

另外，港府正檢視計劃第1期申請的經驗和安排，並於稍後公布第2期的申請詳情，目標是於今年9月發放第2期補貼，用以支付今年9月至11月的工資。