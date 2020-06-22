新一期綠置居最平81萬有交易　青富苑高層466呎單位成樓王

以市價49折出售的最新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，最快下周開始揀樓。房屋委員會今(22日)上載兩個屋苑共3696個單位的價單及售樓說明書。今次綠置居「樓王」來自青富苑一個面積約466呎的高層單位，售價約272.6萬港元。而最便宜的單位亦在青富苑，一個面積僅187呎的低層單位，售價約81.8萬港元。

今次綠置居共接獲約4.9萬份申請，以3696個單位計算，超額申請12.2倍。項目原定上月揀樓，但因新冠肺炎疫情影響，延至本月底才開始。

青衣青富苑有2幢樓高40層大廈，提供2868個單位，預計2023年8月底落成。今期「樓王」為此屋苑B座39樓13室、實用面積約466呎、售價為272.6萬港元、呎價5850港元。而兩項目中最便宜單位則為青富苑B座1樓27室的單位，實用面積為187呎、售價為81.8萬港元、呎價4373港元。

至於提供828個單位的柴灣蝶翠苑，預計最快2022年9月底落成。此屋苑最貴單位為35樓17室，實用面積約320呎，當中包括逾30呎露台，售價為207.2萬港元，呎價為6475港元。最平單位則是1樓05室的開放式單位，實用面積約187呎、售價約97.7萬港元。