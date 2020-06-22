立會研教材小組再次未能選出主席　建制批民主派拉布

立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會，今早(22日)召開第3次會議，但直到會議結束前，仍未能選出正副主席。會上有建制派議員認為，不應讓候選人發表政綱，批評主持會議的議員梁耀忠浪費時間，冀盡快選出主席，聚焦研究教材，惟梁耀忠認為不讓議員表達個人意見就是獨裁，加上議程與選舉有關，最終批准每個議員發表意見。

議員葉劉淑儀在會上表示，不應讓候選人發表政綱，認為應盡快選出主席，聚焦研究教科書和教材問題。議員梁美芬贊成成立小組委員會，但她舉例指出有家長決定將子女送到外國讀書的原因，與教科書部分內容仇視內地和特區政府有關，認為不應將教科書問題政治化，希望議會停止對抗性討論和回歸理性。

不過多名民主派議員認為，理應讓全部候選人表達政綱，包括對教科書議題的看法，又指現屆立法會會期快將完結，不明白為何仍然堅持成立小組委員會。其中陳志全提出法律問題，認為假如小組委員會只處理教科書問題，爭議性相對較少，又指將教材即時送檢是不切實際，他提到若由市民提供教材，主席是否容許對方出席會議作供，詢問小組如何處理這方面的法律責任。

法律顧問回應指，議員在立法會發表的言論和提交文件，受《權力及特權條例》保護，但公眾人士出席會議不會受條例保障，她舉例指若在會上提交的教材是為立法程序進行，或與執行議員職能時，議員的行為則不會被視作侵犯版權。