垃圾徵費草案胎死腹中　環團促政府亡羊補牢

立法會通過終止於本屆立法會任期內審議垃圾徵費草案，綠色和平、綠色力量等5個環保團體發表聯合聲明表示極度失望，冀政府把握餘下任期亡羊補牢，積極完善減廢配套，包括將「中央收膠」先導計劃推展至全港18區、積極推動源頭減廢政策等。

綠色和平、綠色力量、綠領行動、綠惜地球及長春社聯合發表的聲明指，政府曾在2013年訂定「2022年將人均垃圾棄置量減至0.8公斤」的目標，但近5年的人均垃圾棄置量連年上升，回收率不斷下降，未能通過垃圾徵費令本港廢物問題雪上加霜。

環保團體認為，雖然垃圾徵費「胎死腹中」，政府應把握餘下任期亡羊補牢，積極完善減廢配套，包括改善回收系統，以及推動源頭減廢的政策。團體促請政府於今屆任期（即2022年）完結前，擴展「中央收膠」先導計劃，改善回收系統，建議由現時僅有的3區，擴展至全港18區，並推出堆填區禁令，禁止所有具回收價值的廢料送往堆填區。

團體又認為，政府須加快落實飲品膠樽等即棄容器的生產者責任制、着手淘汰發泡膠等即棄餐具及包裝，以及盡快推行減少超市使用即棄包裝的政策，以減少大量即棄餐具、包裝垃圾，並應在下一個立法會會期開展後，盡快重推垃圾徵費草案，遏止居高不下的廢物增長。