機管局指現金流充裕　三跑工程進度無超支

機管局指三跑填海工程滯後已由18星期縮短至6星期。

受新冠肺炎疫情影響，訪港旅客大減，機場管理局收益減少，機管局今日(22日)在立法會上匯報機場三跑道系統的最新發展，議員擔心機管局會出現負債，日後會如海洋公園般要由政府負擔。不過，機管局多次重申現金流充裕，現談現金流危機言之尚早，目前三跑工程進度無超支。

香港機場管理局司庫吳家偉表示，機管局本身信貸評價高，借貸息口無改變，會用不同年期及工具做借貸。機管局現金流充裕，正與本地及國際銀行商議，安排一項200億港元的5年期銀行貸款，令現金流更充足。

香港機場管理局三跑道項目執行總監潘嘉宏潘亦表示，三跑工程無超支，填海工程滯後已由18星期縮短至6星期，如非有疫情可以做得更好，仍會按目標時間完成。

面對新冠疫情客量減，有議員關注機管局會否延長徵機場收建設費，機管局回應指會密切注視事態發展，現階段無計劃延長徵收的時間。

有議員擔心機管局延遲至明年才推出零售債券，在本港現時環境及外來投資下，機管局會否出現財困，或因客量不足，最後機管局會如海洋公園般問政府取金錢。運輸及房屋局副局長蘇偉文表示，政府目前不用為三跑融資及補貼。