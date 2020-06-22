10大新走光黑點　皇室堡育嬰室門框反光餵母乳易被偷窺

港版「N號房」事件引起全城關注，有議員今日(22日)表示，已就事件及有網站公開售賣偷拍女性影片和照片去信保安局要求嚴正跟進事件。另外，有政黨連續第10年調查走光黑點，發現康文署轄下公園、商場育嬰室和港鐵站等都存在「走光」陷阱，促請政府盡快就「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」立法。

民建聯婦女事務委員會今日公布香港10個新走光黑點，包括添馬公園、尖沙咀大型連鎖商場K11 MUSEA、海洋中心、九龍灣德福廣場二期、北角華匯中心商場、港鐵南昌和柯士甸站，以及圓方連鎖咖啡店星巴克，這些地方均採用了透明玻璃圍欄或透明玻璃扶手電梯，該會委員植潔鈴建議加貼防透磨砂貼紙。

另外，銅鑼灣大型商場皇室堡的嬰兒護理間，由於採用半通透磨砂玻璃門，令在裏面餵哺母乳的母親感到不安心，而門框鋼邊亦會反光，門罅更可伸到一隻手進去，經過的人能輕易偷窺到內裏的女士。另外，位於金鐘的中信大廈亦採用了反光地板，植形容「非常反光」，穿着短裙的女子會更易走光。

該會主席葛珮帆指出，現時針對偷拍行為存在法律真空期，法改委去年建議新訂「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」，惟至今毫無寸進，促請政府盡快啟動立法程序保障受害人。她又引述警方接獲偷拍猥褻照片案件的數字，指近年偷拍情況有上升趨勢，批評政府仍不立法制止相關行為，是變相鼓勵人偷拍。