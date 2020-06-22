千間企業疑獲多批保就業補貼　有公司人均領近1.1萬元

保就業首期計劃的僱主名單今日(22日)出爐，東網發現逾千間獲批補貼的企業，每名員工平均獲發的補貼超出9000港元上限，有公司平均1名員工獲批1萬多港元補貼。東網正就事件向相關部門查詢。

計劃列明，會補貼僱主支付僱員實際工資的50%，工資上限為每月18000港元，最高補貼額為每月9000港元，但東網發現有部分企業的平均補貼額高於上限9000港元，涉及逾1000間。當中疑有企業為高於1.8萬港元月薪的員工申請，同樣獲批出補貼。

以雲端建設顧問公司INTROV LIMITED為例，獲批153萬港元，承諾受薪僱員人數約47人，平均1名員工獲補貼10866港元。另外，服務公司D-MOP LIMITED獲批547萬港元，員工人數195人，以此計算，平均1個月獲補貼9352港元，較上限多出300多港元。

同屬長榮集團的長榮海運子公司，長榮香港有限公司獲批456萬港元，涉及員工167人，每名員工平均獲補貼9107港元。獲批707萬港元的中信國際電訊(信息技術)有限公司，承諾受薪僱員人數約256人，平均補貼1個月約9215港元。