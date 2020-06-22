涉偷拍裸男放上網　男教師28項有違公德罪不成立

警方在2017年發現網上有大量疑是在男更衣室偷拍的裸男照片，經調查後鎖定一住址，上門搜查時卻被拒入屋。屋內一名男教師涉嫌立即將載有不少裸男照及影片的電話等放入背包，再置於窗外冷氣機槽，警方爆門入屋檢到背包將他拘捕。該男教師去年承認阻差辦公罪，但否認28項作出有違公德的行為罪，經過審訊後，今（22日）在區院被裁定罪名不成立。而就他承認的阻差辦公罪，法庭則判他罰款6000港元。

40歲被告黃志偉現已離職，他否認的28項作出有違公德的行為罪，指他在2016年4月至2017年11月間，多次在一健身室及九龍公園泳池的男更衣室用手機偷拍其他男子。法庭裁定他全部罪名不成立。餘下1項他已承認的阻差辦公罪，法官判刑時指他所受的代價不小，相信他日後會奉公守法，行事謹慎。

法官裁決時表示，控方傳召的手機專家，只能被視為從手機擷取資料的鑑證人員，而非分析手機資料的專家，故對他認為涉案影片是由被告的iPhone 6 plus拍攝的結論，表示存疑。此外，控方指稱部分影片於九龍公園游泳池拍攝，但該些片段的建檔時間卻是凌晨2至4時，這並不可能發生。

而控方亦指稱部分影片是在某健身室的更衣室內拍攝，然而法庭認為可進入該處的乃是該處會員或獲授權使用設施的人，該處並非公眾地方，未能支持「有違公德」罪中的控罪元素，控方甚至未能證明該處是在香港。

由於控方未能證明片段是由涉案手機所拍攝，未能排除是下載得來的可能性，加上不能證明案發的更衣室是公眾地方，惟有裁定被告脫罪。

律師求情指被告本任職教師及月入7萬港元，惟案發後已轉職補習老師，月入下降至3000港元，相信往後亦難以再從事教育工作。律師又指，被告在案發時只因一時驚惶失措，愚蠢地想將一些不利於自己的證據收藏，並非毁證亦沒有使用武力，希望法庭輕判。