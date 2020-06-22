消費卡個半月總交易14.6億元　63%惠及中小企　

澳門經濟局預料首期消費卡可帶來約18億至24億澳門元的經濟效益。

澳門政府今日(22日)公布首期消費補貼計劃中期報告，預料首期消費補貼計劃總體將帶來約18億至24億澳門元的經濟效益。澳門經濟局表示，截至本月15日，已有600,171名澳門居民領取電子消費卡，佔登記人數超過90%。而澳門5月通脹率為1.67%，數字較消費卡4月使用期前有所下降，反映自年初開始，整體物價穩定。

經濟局局長戴建業表示，消費卡使用首個半月，多個行業都能不同程度地受惠，其中飲食業及零售業，分別佔交易總額近24%及70%。問卷調查結果顯示，超過60%餐飲商戶及超過40%的零售商戶表示，有一半或以上的營業額來自消費卡，顯示措施對支持商戶經營具一定作用。

數據顯示，消費卡的人均使用額約2481澳門元，消費卡總交易額約為14.6億澳門元，共產生約1564萬筆交易，平均每筆交易額為93澳門元，其中有約63%的消費補貼流入中小企。

電子消費卡使用至今，該局一直加強巡查超市及零售商鋪有否違規情況。經濟局研究廳廳長龐啟富表示，涉及違規情況大多為超市疏忽標錯價錢，或更換錯誤的價錢牌等，至今跟進59宗個案，截至本月15日共巡查1394次，及抽查市面商品的標價逾1.2萬項。另外，當局又稱到治安警報失電子消費卡的人數比例不高，而當中逾一半人已透過報失尋獲。