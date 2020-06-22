涉違反機場禁制令　人民力量成員被控藐視法庭

人民力量成員錢寶芬被指於去年9月7日，掛着寫有五大訴求標語到機場，執達主任向她當面讀出機場管理局取得的禁制令，但她未有應要求離開，隨即遭警方以她違反禁制令藐視法庭將她拘捕。律政司其後在今年初，以錢違反了高院在去年8月禁止阻礙妨擾機場運作、及禁止在機場範圍示威抗議的臨時禁制令為由，展開控告她藐視法庭的程序。案件今天（22日）於高院原訟庭提訊。

本案被告錢寶芬今日透過律師表示，法律援助署在上周五（19日）才通知她，拒絕她的法援申請。她準備就法援署的決定申請上訴，故請求法官押後本案之審訊。至於提控的律政司就表示，現時估計到審訊時，會傳召18名證人作供，其中大部分為警務人員，另外亦有機管局的職員及法院執達吏。

法官表示，這宗涉嫌藐視法庭事件已發生將近1年，不應無了期押後下去。他現估計審訊需要7日時間。法官現將案件定於明年（2021年）3月1日正式開審，並在今年12月28日先進行預審。法官指示被告不論最終是否獲批法援，都要在今年10月20日或之前向法庭呈交誓章證供，而原告方就要在之後的28日內呈交回應誓章。