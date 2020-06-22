中風婦開顱手術後遇疫情及醫護罷工　半年未獲重置頭骨

醫管局早前因應本港疫情大規模縮減非緊急手術，近月疫情漸見緩和，局方將分階段恢復服務。許先生的妻子去年12月因中風入院，並曾接受開顱手術取出頭骨，惟病人等待至今仍未獲院方安排裝回頭骨。不過，許先生透露，院方通知他本周三(24日)會見醫生，初步安排其妻於下月做手術。

許先生的太太去年12月中風，入住瑪嘉烈醫院，當時因腦壓過高，須切除部分頭顱骨，以降低顱內壓力，術後原本安排在1月中做手術放回頭骨，惟當時因其妻發高燒，改至2月做手術，碰巧遇上醫護罷工，加上疫情令非緊急手術暫停，至今已半年，期間更因醫管局啟動「緊急應變級別」，致他已有半年未能親身探望妻子。許先生透露，院方已安排他於星期三到醫院與醫生會談，但暫時未知是否商討許太的手術詳情。他又指，瑪嘉烈醫院會於本月底恢復非緊急服務，並預計可安排太太下月做手術。

他又提及，自1月起已無法親身探望太太，只能靠每星期一次進行視像探訪，惟趙太目前無法說話，「叫佢都無反應，同張相講嘢無分別」，冀妻子快點康復，他才可見太太一面。

東網正向瑪嘉烈醫院查詢，暫未獲回覆。