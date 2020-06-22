迪士尼未來一年要控制成本　管理層繼續減薪

受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園關閉近5個月至上周四(18日)重開，香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮今日(22日)出席立法會經濟發展事務委員會會議時表示，預計今年經營困難，未來一年會控制成本，樂園已向政府申請保就業計劃，公園並無裁員，但高級管理層則仍維持減薪2至3成。樂園現時財政穩健，現金流充裕。

楊善妮表示，樂園會改變營銷策略，今年迎開業15周年，會有大型活動慶祝吸客。有議員擔心樂園若經營不善，會如海洋公園要向立法會申請撥款。姚思榮議員指2017年政府撥款逾百億港元給迪士尼興建5個項，詢問目前會否受影響及政府會否減收樂園的管理費。

楊回應稱，樂園的擴建工作會繼續，但因疫情建築成本有所增加，會密切監察，今年有新城堡及推出夜間表演。她又指，過去一年營運非常之困難，但樂園會作出相應對策。至於政府會否減收樂園的管理費，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，管理費與樂園的收入掛鈎，如無收入亦不會徵收。

議員胡志偉關注在目前情況下，政府會否重申審視樂園第二期擴建土地的審批。邱騰華表示，第二期或以後土地的使用，要視乎條款，如2025年客量要達800萬人次，政府仍與樂園商討中。