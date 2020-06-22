馬會投注站重開僅供提取彩金　六合彩續停市民失望

隨着新冠肺炎疫情稍有緩和，全港近百間投注站自2月起關閉4個月後，香港賽馬會今日(22日)重開場外投注處，提供賽馬投注及顧客服務，直至本馬季完結，投注處出入口會提供酒精搓手液，並實施特別措施以確保適當的社交距離，顧客使用服務後須離開投注處，而場內不會提供足球投注服務或顯示賽馬及足球賠率，六合彩獎券也將繼續暫停。有不少市民趁重開首日來提取早前的獎金，亦有人為六合彩獎券繼續暫停感失望。

旺角花園街投注站今日中午12時重開，有數位市民見大閘重開亦急不及待前往，職員有為入內人士量度體溫，並要求所有人戴上口罩，有市民因未有佩戴而被拒入內。開放近1小時，已有近60名市民入內，惟今日非賽馬日，投注站服務只限提取彩金與注錢，而六合彩獎券繼續暫停、場外投注處亦不會提供足球投注服務，有市民感到失望。

市民葉先生對今日未可投注感到有點失望，他直言自己「咩都玩，唔買唔安樂」，然而因疫情影響，缺少了娛樂，又指自己年邁，有點失聰，電話投注有困難，故對實體投注站重開感興奮。購買多年六合彩獎券的周女士亦指，實體投注站較上網方便，「開返方便啲，但今日諗住有啲希望，但入嚟買唔到想買嘅嘢」。

另一市民張先生今日趁首天重開，前來領取早前數百港元的六合獎券獎金，他說對重開放投注站感興奮，意味六合彩將會重開，「有多啲嘢玩，冇咁悶，香港人當買個機會」。

另外，位於北角馬寶道的投注站重開後人流不多，大堂只有10多名市民。有經過的市民偶爾會探頭內望，了解關閉一段時間的投注站情況如何。有市民欲進入投注站時，獲告知需要從另一出入口探體溫就轉頭離開，但亦有市民接受探溫及戴上口罩入內。