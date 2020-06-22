綠置居蝶翠苑間房易變黑廳　青富苑1層36伙噪音勁

今期綠置居提供柴灣蝶翠苑及青衣青富苑兩項目，當中以港島蝶翠苑較為矚目。但根據最新售樓書，此屋苑部分業主好大機會望見「墳景」或「工廈景」，而大多單位設計更是「開門見廚房或廁所」，其飯廳連露台呈長方形設計，即當業主考慮「間房」，隨時變「黑廳」。至於青富苑亦問題多多，向東及東南單位面向九號貨櫃碼頭，雖料可望海，但鄰近貨櫃碼頭全日運作，估計業主在噪音及強光影響下須拉窗簾才「有覺好瞓」。

蝶翠苑位處柴灣道、永平街及新廈街交界，屬單幢式36層高大廈，南邊為歌連臣角華人永遠墳場。單位實用面積介乎187至320呎，一層有23個單位，並設4部升降機。大多單位「開門見廚房」，若業主在其飯廳連露台位置考慮「間房」，隨時變無窗「黑廳」。此屋苑1至3號單位，13至18號單位及21至23號單位設有有蓋露台，部分露台為減音設計；另有單位設減音窗和固定窗，減低噪音影響；上述設施的保養、更換及維修亦須由業主自費。

青富苑位於青衣路，鄰近藍澄灣及九號貨櫃碼頭，噪音及光污染問題在所難免。青富苑A、B座每層有36個單位，設有8部升降機。大多單位「開門見廁」，而以屋苑最大的471呎單位為例，最多亦只能「間」到兩房。屋苑範圍內更有斜坡，據批地文件規定，業主須自費維修斜坡，每名業主均須分擔維修工程的費用。為了紓緩噪音影響，部分青富苑單位裝設有減音窗或固定窗，特別是A座1樓至17樓的26號及27號單位的外牆裝設隔聲鰭；而隔聲鰭屬公用設施，同樣須由青富苑業主出資管理及維修。