黎智英官司纏身　團體斥賣國賊促懲奸防逃

壹傳媒黎智英多宗官司纏身，今日(22日)再有團體到黎位於何文田的寓所外示威，批評黎是漢奸賣國賊，不斷想「着草」逃避法律制裁。團體認為黎必須受到嚴懲，決不能讓他離開香港。

今日下午2時，有10名自稱西貢居民人士，手持寫有「西貢地區委員會」及「聲討漢奸黎、嚴懲賣國賊」的橫額，以及多個寫有「黑金亂港黎智英」、「洋奴漢奸黎智英」、「千古罪人肥佬黎」和「司法彰顯、儆惡懲奸」的標語，於黎位於何文田的寓所外示威。

示威者稱，黎一直勾結外國反華勢力，反國亂港，惡行滔天，並且批評黎長期公器私用，利用旗下大眾傳媒，不斷污衊禍害自己的民族和國家，蒙騙世人，毒害港人。示威者指，支持法院近日所作決定，不讓黎保釋出國，他們又在現場叫口號，包括「黑金金主」、「漢奸黎智英」，大約十分鐘後散去。

黎近日多宗官司纏身，包括涉嫌三年前刑事恐嚇記者，以及於去年與14名泛民人士多次參與未經批准集結等。黎多番向法庭申請更改保釋條件，打算前往美國，但法庭認為黎有潛逃風險，拒絕申請。