鬧巿推倒穿校服少女欲脫其褲　精神分裂漢稱被跟蹤騷擾

患精神分裂症的41歲無業漢，於去年4月在深水埗鬧市街頭，突然推倒一名16歲校服女生，並壓著她揭起其校裙圖脫下她的短褲，幸得途人阻止。他逃跑時被警察截停，更揮拳令警員的警帽飛脫，最終被制服。

被告周天誠今日（22日）於高院承認非禮及襲警罪，法官按辯方建議，先替他索取兩份精神科報告以考慮其精神狀況，並押後至7月6日判刑。

案情指去年4月1日傍晚，16歲的女事主X和兩名同學步行至南昌街221號，在她們前面的被告突然轉身推倒X並揭起她的校裙企圖脫下她的短褲，X的同學及途人見狀指合力將他推開。被告一路逃跑至巴域街，一名目擊途人尾隨着他並報警。警員黃偉發接報到場將被告截住，但被告卻打他的左前額致其警帽飛脫。最終被告在黃的同袍及途人協助下被制服，而黃的手受輕傷。

警誡下被告稱當天外出吃飯，早感覺人跟著他。當他行至南昌街時，除有三名女學生尾隨他外，還有很多人騷擾他，他不知為何被騷擾於是失控。他並透露曾想過看精神科醫生，但又不夠錢，所以沒有服藥。

被告有一次違反破產條例的案底被判緩刑，並在緩刑期間干犯本案。律師指被告曾任建築工人，但案發時靠綜援維生。2005年他首次向葵涌醫院精神科求診，翌年被診斷患有精神分裂症並需住院，他雖然曾經復發但之後情況穩定，且有接受精神科社區護理。

但他於2018年6月中止社區護理，又不準時覆診，最後一次覆診為去年3月22日。律師指被告明顯受精神病困擾犯案，為社會和被告利益着想應先參考其精神科報告，法官最終接納律師建議押後判刑。