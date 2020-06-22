癮君子無端刺傷4人包括兩幼童　被判監50個月

45歲癮君子離開戒毒所不足一星期又再吸毒，並疑受毒品影響致神智失常，前年8月闖入深水埗一個劏房單位，並無端到廚房拿剪刀，刺傷屋內兩名成年男子及兩名小童，其中一人因被刺傷肺部更一度需留醫深切治療部，可幸4人最終均康復出院。

現年45歲的羅淩亮事後被捕並被控4項有意圖傷人罪，他今早(22日)於高院否認全部控罪但承認4項較輕微的傷人罪，獲法庭接納並被判監禁50個月。法官表明4名事主沒有受永久傷害實屬僥倖，但因為案件涉及嚴重暴力，需判處阻嚇性判刑。

案情指，內地男子吳汝增（事發時45歲）及其18歲兒吳華宇，於2018來港觀光並居於親戚位於深水埗白花大廈的劏房，單位內亦有一對分別兩歲及3歲的小童。2018年8月20日晚上，被告尾隨吳汝增進入劏房，並逕自到廚房拿出6吋出剪刀刺傷吳氏父子，其後兒子逃出劏房求救，被告遂改刺向劏房內兩名小童，吳汝增到廚房拿出菜刀自衞，被告才離開。

4名事主被送院治療，其中吳汝增的胸口有裂傷；其子的上胸壁被刺傷出現氣胸，更一度進入深切治療部，住院18日後才康復出院；3歲女童則是左臂有裂傷，兩歲男童則是胸壁受傷但住院3日後出院。控方指4名事主均沒有受到永久傷害。

被告於案發翌日被捕，控戶指他有十多次案底，部分與毒品有關，他2017年被判進入戒毒所，於2018年8月14日獲釋，但6日後便再干犯本案。精神報告則指他年輕時已有吸食海洛英習慣，約於2013年起轉服冰毒，且每日會吸一次，而案發當日他亦有吸毒。他過往曾出現幻聽，約於兩個月便會病發一次。

被告曾向醫生表示，案發時他以為吳開門歡迎他入屋，當看見屋內兩名幼童時吳便請他選一個來撫養，他聞言便發怒拿較剪刺傷屋內的人。醫生指被告現已成功戒毒，精神狀況穩定，相信重犯機會不大。法官則指被告闖入住宅刺傷四人，當中更包括兩名幼童，暴力程度嚴重，最終判他監禁50個月。