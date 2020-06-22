廚餘收集計劃第2階段　收集量提升至250公噸

本港每日仍有約3600公噸廚餘棄置於堆填區，環境局局長黃錦星今日(22日)在立法會上指，廚餘收集先導計劃將於2020年底推行第2階段，將有更多機構參與，並開始逐步接收家居廚餘，直接送往有機資源中心轉廢為能，期望2022年每日收集的廚餘量能提升至 250公噸。有議員關心環境衞生問題，亦有議員認為廚餘處理量增幅慢，同時建議應在鄉村開始做家居廚餘收集。

環境保護署副署長伍江美妮提到，廚餘收集先導計劃在2018年開始，初期有70個公營機構場所和120間工商機構場所參與，今年4月擴展至全港中小學午膳供應商，平均每日收集到90至100公噸廚餘。她續指，計劃第二階段於2020年年底推展，預計再新增約150個公營和工商機構場所，並會邀請私人及公共屋苑參與。

環境局局長黃錦星在會上提到目前對應廚餘的策略，包括全民惜食、食物捐贈、廚餘收集和轉廢為能，其中要有效做到有效能的轉廢為能，發展回收網絡尤為重要。

議員陳淑莊指，市民大多關心家居廚餘回收會否影響環境衞生，對環保署怎樣執行與監測會有憂慮。黃錦星指，屋苑所用的試用智能回收桶，可以監測回收量，而負責收集的政府承辦商也會收集數據，署方可從中檢視推行情況，調整回收時間、次數，確保不影響屋苑環境衞生。

議員朱凱廸質疑，廚餘計劃不一定由工商類廚餘，不少鄉村居民會歡迎家居廚餘回收，相信有助改善鄉村的環境衞生。黃錦星回應指，計劃會逐步擴展，最後會渡蓋不同居所；而環保署回收基金現時亦有預留5000萬港元，鼓勵私營機構在不同地點展開收集廚餘的業務。