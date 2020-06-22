修例風波：稱遭警揸胸直望如廁　少女指自己被當動物對待

反修例示威浪潮不斷，被捕者涉及不少未成年人士，有社工團體今(22日)召開記招，一名17歲少女在會上聲稱，自己被捕後經歷性暴力，曾嘗試自殺近3次，後被確診創傷後壓力症後群。團體斥情況「不合理」、「荒謬」，要求警方尊重被捕人士的合法權益，停止不合理行為。

社總今召開記者會，表示在上周透過轉介，接收到一名17歲未成年少女「k同學」的個案。她聲稱自己去年9月25日在沙田港鐵站外被捕後，離開商場時被警察「揸胸」，在未有家長陪同下被要求進行第三級搜身程序(脫去內衣的搜查)，期間警方要求她先脫去包括胸圍在內的上衣，然後穿回上身衣物後，再脫下身衣物，並在過程中加以侮辱，「嗰個女警喺搜身過程將頭靠近我胸部同下體，一邊講啲好難聽好侮辱嘅說話，到呢一刻我仲感覺到嗰份羞恥」。

k同學提到，在警署被反鎖了一段長時間，被拖延見律師和如廁被直望等，形容自己在整個過程中承受極大心理創傷，「真係覺得好羞恥，好冇尊嚴，好似畀人當動物咁」。她又指自己開始易被聲音困擾，令心情難以平復，嚴重時會焦慮發作、發噩夢，更三度嘗試跳軌自殺，再被送入精神科醫院，後確診創傷後壓力症後群。

香港社會工作者總工會權益及投訴主任陳虹秀指，這情況「不合理」及「荒謬」，她認為即使販毒亦毋須三級搜身。她又提到，早前已多次發生這類性暴力情況，團體曾多次要求未成年人士被捕時，應由社工陪同，但未被理會。

陳根據《保護兒童免受虐待多專業合作程序指引》，指k同學事件已構成性侵犯，社署本應主動介入，但在過去一年她未有得到署方任何支援，「對社工而言好悲哀，一個性暴力受害人因為唔信任社署而放棄保護嘅權利。」

該團體要求警方必須尊重被捕人士的合法權益，立即停止任何形式的不合理行為，另又呼籲社署須根據《保護兒童免受虐待多專業合作程序指引》支援有需要的受害人，特別是未成年人士和精神上無行為能力人士。