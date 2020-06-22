申請保就業計劃不分藍黃　優品360阿布泰均榜上有名

保就業首期計劃的首批僱主名單今日(22日)出爐，涵蓋近2.55萬名僱主。東網翻查名單，發現部分在反修例風波中的「藍店」及「黃店」均有申請，例如無綫電視（TVB）、零食連鎖店優品360的控股公司、以及阿布泰(香港)有限公司和大渣哥有限公司等。另不少工會、中資企業或大型企業如領展的外判商等，亦榜上有名。

本港自反修例風波爆發起出現「藍黃之別」，當中被劃分為「藍」的TVB獲批584萬港元，承諾受薪員工人數為213人；由演員黃百鳴創立的天馬電影製作有限公司亦獲發39萬港元，員工人數為14人。而優品360的控股公司彩鷗國際有限公司，則獲批1596萬港元，涉及680名員工。至於「黃店」方面，阿布泰及大渣哥則分別獲批137萬及47萬港元，員工人數分別有65及22人。

另外，不少中資企業亦有申請保就業計劃，中國國旅（香港）旅行社有限公司獲批119萬港元，有47名員工；中旅貨運物流中心有限公司獲發73萬港元，涉及30名員工；香港聯合書刊物流有限公司亦有259萬港元，員工有112名。而專門提供銀聯卡收單服務的好易聯支付網絡(香港)有限公司，則獲批27萬港元，涉及10名員工。

而領展外判商之一建華(街市)管理有限公司，以及新鴻基地產旗下帝景酒店亦有作出申請，分別獲發979萬及458萬港元，分別涉及399及167名員工。

除商業機構外，不少工會亦有申請計劃，包括港九勞工社團聯會、香港中華廠商聯合會、香港教育工作者聯會、以及安老事務協會有限公司等。