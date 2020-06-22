非華裔男被捕翌日死亡事件　警重申死者疑心臟血管阻塞

上月一名非華裔男子在尖沙咀涉嫌刑毀、藏毒及襲警後被捕，他同日感到不適送院，延至翌日死亡，油尖警區經過經驗屍及深入調查後，證實該名非華裔男子沒有骨折，血液的酒精含量非常高，心臟血管懷疑阻塞，案件現由西九龍總區重案組跟進，油尖警區指揮官楊文彬表示，當得到病理、毒理報告及武力使用報告等後，會盡快交予死因法庭，讓裁判官決定是否需要開庭，而以上一向是行之有效的確定死因方法。

至於事件會否影響警方與少數族裔的關係？楊文彬強調，警方一直與少數族裔及九龍清真寺保持良好關係，事件亦未有影響相方關係。雙方一直為油尖區、乃至本港作出貢獻，例如參與寶石計劃的人員在疫情下出一分力，有專機從印度及巴基斯坦等回港，人員會充當翻譯、運送物資等。楊指：「好似上個月齋戒月，我哋就幫手運啲可蘭經、地氈同物資過去，少數族裔一直係油尖警區好好嘅伙伴。」

事發於上月7日，油尖警區軍裝人員巡經彌敦道時接獲途人求助，指一名懷疑身上有強烈酒氣的非華裔男子，以玻璃樽毀壞一輛行駛中的私家車，以及推倒一架停泊在附近的電單車。警員在彌敦道對開截停並在他身上搜出約4克懷疑海洛英，拘捕期間男子曾激烈反抗及掙扎。之後男子表示身體不適，警員安排救護車將他送院治理，惟翌日下午死亡。

另外，楊文彬聯同油尖警區副指揮官黃志威、油尖旺區撲滅罪行委員會主席陳香蓮及「寶石計劃」的義工等一行約20人，今午(22日)1時許到尖沙咀清真寺擺攤位，派發宣傳單張及表格，幫助非華裔人士了解向政府申領1萬元的方法，以及宣揚防罪訊息。

楊表示，政府近月派發現金1萬元，惟相關表格只有中文及英文，未有少數族裔的語言，擔心部分人未懂申請；加上有少數族裔人士反映，曾收到陌生人傳來的短訊，指可以代為協助申請，要求提供電話地址等個人資料，警方恐防涉及詐騙，有人會用該些資料作不軌企圖，遂安排人員及義工到場。

楊續稱，有關人員已於上周五（19日）來過1次，今次為第2次，會逗留1小時，待該些少數族裔祈禱離開時，派防罪單張及申請表予他們，解答疑難。單計上周五，已派資料給逾百人。