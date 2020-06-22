網民熱話：的哥連環撞兩車　盲舂舂搞邊科？

揸車盲舂舂不止假日司機，職業司機同樣會犯上低級錯誤。日前一名的哥從小路駛出大路時，先撞及一架私家車車身，正當移位時，又撞及另一架私家車，行徑令人目瞪口呆，網民看過後估計的哥粗心之過：「睇左唔睇右」。

網民Hobbit Wong於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」分享影片，事發在前日（20日）晚上約7時半。從片中可見，當時路面上頗為擠塞，車龍正緩緩前進。涉事的士原本在分岔路口準備駛出大路，期間似乎懶理一架黑色私家車駛至，仍強行攔路駛過對行線，結果掉頭期間，車貼車撞及黑車車身。

雙方停頓數秒後，正當的士想稍為移開時，另一架白色私家車剛好從後駛至，的士似乎未察覺白車正駛經其旁邊，結果移動時又撞及對方，最終三車停在路中央，狼狽非常。從後目擊事件的網民繞過現場，駕車離去，但就在貼文表示：「好多盲毛，真係小心都冇用。」

網民看過片段後批評的哥粗心大意，有人歸咎「的士扭過火」，有人質疑的哥「到底有冇車牌」，其至留言調侃：「買一送一(撞車)」，「既然撞咗左邊，當然要撞埋右」。

網民有話說：

Wong WH：Double kill

Jason Chung：撞到第一架車，的士佬已經對自己冇咗信心

Kg Pg：應該好唔想做單order

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