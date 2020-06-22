老翁搭九巴遺失銀包　兩熱心車長助尋回

一名行動不便的老翁前日(20日)乘搭九巴271號線時遺下銀包在車上，內有相當於「成個月飲茶錢」的現金。有巴士車長眼見老翁為遺失銀包一事心急如焚，義載他到總站追尋失物，但原來錢包早已被另一名熱心車長拾得，並交回總站，最終物歸原主。九巴發信嘉許該兩名熱心車長。

其中一名熱心九巴車長前日在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指在來往大埔富亨邨至佐敦西九龍站的九巴271號線上，拾得一個銀包，內有長者卡、銀行卡，以及相當於「成個月飲茶錢」的現金，呼籲失主或其家人聯絡九巴。

同晚，失主家人在群組內回應，指失主已在大埔富享邨巴士總站尋回銀包，又透露失主因為銀包內放有朋友的錢，對不見銀包一事感到非常傍徨，「佢一唔見已經去總站搵，但冇」，對於能夠失而復得感到十分開心。

未幾，有另一名車長留言「相認」，稱同日在佐敦德成街看見一名行動不便的老翁截巴士，老翁稱自己的錢包遺留在之前一輛巴士上，想上前追回，但無奈身上無錢乘車，於是他便「義載」對方到佐敦西九龍巴士總站，找站長協助追尋失物。

拾得老翁錢包的車長林偉俊表示，當日他駕駛271號線到達佐敦西九龍巴士總站後，原車不載客返回大埔富亨邨，巡車時在巴士下層發現一個錢包，於是交給站長處理，並同時拍照放上網，呼籲失主聯絡九巴。

林稱，他入職九巴3年半，幾乎每星期一次在巴士上檢獲失物，例如電話、銀包和雨傘等，除交給站長處理外，他每次都拍照放上網，希望協助失主多一個途徑尋回失物。林指，幫助到老翁尋回銀包感到很開心，又說自己在大埔區出生，爸爸亦在大埔內遺失過銀包，幸而最終尋回，他感覺大埔這個社區很舒服，「行出行入都好放心。」

「義載」老翁的車長楊家樂則稱，當時他看見老翁在街上十分傍惶，想坐車卻身無分文，「一個老人家唔見銀包，好可憐」，於是決定伸出援手，對於幫助到老翁尋回失物，他感到高興。他透露，自小已十分喜歡巴士，小學一年級時作文寫《我的志願》便是希望成為一個出色巴士車長，他在日本完成學業後，回港幫家人打理便利店，去年才加入九巴。