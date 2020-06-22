戴面罩防暴警稱遇襲傷面　男子否認襲警罪

去年11月12日有網民發起「大三罷」，多區出現堵路，警方拘捕多人，其中一名設計師被指於警方清除路障期間，用右肩推到防暴警員盾牌令其臉部觸痛，事後被控一項襲警罪，案件今(22日)在觀塘法院開審，辯方爭議被告的招認，指被告被捕後曾遭警方施暴及羞辱。

39歲被告鄺智偉報稱設計師，被控於去年11月12日在九龍灣港鐵站之行人天橋的行人路上，襲擊警員謝進鴻。

2013年加入警隊的警員謝進鴻作供，他當晚穿全副防暴裝接報到場清路障，與警員18267守住巴士站入口防線，防止有人越過。至晚上近10時，他轉身見到左手持白色袋、右手拖著手拉車仔的被告正行近，他警告被告繞路離開，但被告繼續前進。他舉起左手盾牌，被告卻以右肩撞向盾牌再撞到其右臉顴骨，他即推開被告大叫：「你襲警」，其他警員立即上前將被告拉到一邊制服及拘捕。

辯方指，被告被拉到一邊後遭多名警員按在地上，並對他狂噴胡椒噴霧加淋水，再被拉起四肢帶上警車。被告在警車上感到極不適嘔吐大作，有警員以粗口大聲辱罵被告「舔番乾淨佢」。對於上述情況，謝皆回答「不清楚、不知道、無留意」，更稱「啲同事戴哂頭盔面罩我都唔認得邊個制服被告」，他只承認聞到警車上有嘔吐臭味。

辯方並質疑謝當時有頭盔、面罩及眼罩保護，根本不可能遭盾牌撞傷，謝承認受傷位置只有觸痛但無表面傷痕。辯方又指謝沒有施行警誡便拘捕被告，當日更完全沒有在記事冊作紀錄，要到翌日凌晨才補錄拘捕經過，謝回應稱當時無時間做紀錄。

另外，謝今天亦沒有帶記事冊上庭，違反了《警察通例》。謝解釋因為控方及案件主管表示無打算將記事冊呈堂，所以他才沒帶到庭。裁判官直指控方準備不足，最後只能由辯方提供副本予法庭及控方。