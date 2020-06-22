紅磡路政署工地及訓練中心　擬改裝過渡房屋提供38個單位

本港房屋短缺問題嚴重，推行過渡性房屋有助紓緩「住屋荒」。聖雅各福群會計劃向政府申請，將紅磡鶴園街路政署工地及訓練中心改裝為過渡性房屋，提供約38個單位，包括3人及4人單位。項目計劃於今年10月進行改建及翻新工程、明年3月安排入伙。九龍城區議會房屋及發展規劃委員會明(23日)開會討論此計劃。

據區議會文件，擬改建的過渡屋位於紅磡鶴園街23號，現址為路政署工地及訓練中心，可隨時交還政府並改建為過渡屋，預計使用期不少於4年。將名為「雅園」的項目預計提供18個3人單位及20個4人單位，其中14個4人單位設於地面，方便使用輪椅人士入住。每個單位將附設開放式廚房和獨立廁所及浴室；住戶亦可享有共享空間如洗衣房及家庭活動室等。此項目鄰近何文田港鐵站，步程只需約8分鐘。

聖雅各福群會表示，計劃得到路政署支持，本月會諮詢九龍城區議會意見；接下來會申請政府資助及展開工程，預料明年2月完工及驗收交樓，3月正式入伙。育有2至3名年幼子女的單親家庭是計劃的目標住戶對象，住戶須已輪候公屋3年或以上、居於不適切住房、及已申領社會保障援助計劃。而住戶每月的租金水平上限，將相等於該租戶人數於綜合社會保障援助的最高租金津貼水平，如3人家庭的住戶之租金水平上限為5245港元。