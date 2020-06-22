網絡紅人Ming仔追薪案　改索償金額押後訊

曾經成為全香港訂閱人數第一位的YouTube用家的網絡紅人「Ming仔」(原名梁嘉銘 Tommy)，指經理人公司突然停止向他發放每月25萬元底薪並單方面終止合約，控告對方違約索償430萬港元一案，原定今日（22日）於高等法院開審。惟「Ming仔」申請將索償金額改為約151萬港元，法官又表示合約中寫明他可獲：「每月『不多於』25萬元基本薪酬」，明言不明白「Ming仔」現時的索償金額如何計出。法官最終讓他再修改狀書及補交文件，並把案件押後至7月3日再訊。

今早只有原告方的代表律師到庭，「Ming仔」亦到庭準備作供，惟被告公司Viral Digital Studio Limited沒派代表。據悉被告公司初時有呈交抗辯書，指「Ming仔」違約向他反申索約150萬港元，但自2018年2月起該公司便沒有再與法庭及原告方聯絡。

原告方今早原打算傳召原告「Ming仔」作供，但法官指根據涉案合約，「Ming仔」每月可獲「不多於」25萬港元基本薪酬，並不等於他每月可確保獲25萬港元，且有關金額甚至可以是0。法官指原告現時的證據，未能清楚交代是如何計算出151萬港元的總索償金額，故下令把案件押後，讓他修改狀書及補充文件。