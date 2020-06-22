3千萬建園林廢物處理中心　明年初每日處理30公噸物料

香港每日產生約160至180公噸園林廢物，如經適當處理，則可循環再造成有用物料，無需棄於堆填區。環境局副局長謝展寰今日(22日)在立法會一個委員會上指，政府將投入3千萬港元，在屯門建設園林廢物處理中心，將園林廢物轉化成堆肥，預計中心2021年初開始運作，第1年的處理量預計平均每日30公噸，隨後逐步增加1倍至平均每日60公噸。

謝展寰指出，現時園林廢物的處理，主要都是轉化成堆肥、生物炭或升級再造。而過去回收園林廢物，常遇到堆肥空間不足、混合其他物料等問題，相信在屯門建設園林廢物處理中心有助解決相關問題。

中心選址在屯門污泥處理設施T．PARK(源．區)附近，初期以收集和處理政府部門及工務工程所產生的園林廢物為主，逐步擴展至本地其他園林廢物。同時，中心亦設有資源中心及導賞服務，向公眾提供環保教育資訊，同時提供市場推廣服務，開拓園林廢物製成的回收產品市場。

中心預計在2021年初開始運作，第1年的處理量預計平均每日30公噸，隨後逐步增加1倍至平均每日60公噸。惟謝提到，將園林廢物轉化成堆肥，上限也只能是60公噸，表明香港屆時會飽和，市場難以吸納更多堆肥。

謝認為，要處理所有園林廢物，轉化成生物炭或是辦法，生物炭可用於種植、也可以用作燒烤炭，市場潛力相當大。但目前轉化成生物炭的科技仍未完全成熟，上月才開始研究，預計2022年初才能啟用此技術，但謝相信屆時有望能處理香港所有的園林廢物。