涉鎅橫額再鎅警面　七旬翁否認刑毀傷人受審

七旬退休翁疑因租務糾紛，涉嫌兩個月內三度鎅爛村代表的宣傳橫額，他被人發現後打算離去，一名休班警長見他可疑打算截停他，他涉用鎅刀鎅傷對方的臉頰。老翁事後否認3項刑事損壞罪及一項傷人罪，案件今（22日）在粉嶺法院開審。

控罪指72歲的被告羅炎達於去年9月18日、10月31日及11月21日，在上水東慶路東慶堂外及上水圍一帶，毀壞共25幅屬於廖興洪的橫額；另有控罪指他於11月21日傷害警長X。

警長X供稱，他去年11月21日清晨時分駕車上班時，見被告在車旁行過，另一男子則尾隨被告，X感可疑，遂落車大叫：「警察！」男子聞言叫：「截住佢，有架生！」

X遂追着被告，豈料被告突將右手向他的右邊面揮舞，他感到有東西擦過面部，意識到受襲，於是將被告按在地上。他此時感到面頰有痛楚和濕潤的感覺，於是着男子代為報警，未幾衝鋒隊警員到場支援。

被告質疑X當時沒大叫「警察」，也沒出示委任證。X同意沒出示委任證，解釋指他遇襲後要盡快控制被告，所以沒有時間出示證件，但他強調有高叫「警察」表露身份。

控方證人卓韻慶則指，他於首兩個案發日清晨時分，先後透過閉路電視，發現被告鎅爛廖興洪的橫額。至11月21日，卓再透過閉路電視發現被告犯案，於是到現場察看，並追問被告：「你做咩鎅Banner？」。惟被告揮舞手上的刀之後離去，他尾隨着他，直至X出現。

廖興洪今亦有出庭作供，他稱和被告無怨無仇，但被告曾因欠租而到村公所向他求助。聆訊未完明續。