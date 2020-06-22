3月份職位空缺按年大跌47%　 餐飲服務業激減82%

在新冠肺炎疫情下，本港失業率攀升至5.9%，創15年來新高，政府統計處今（22日）發表今年3月就業及職位空缺的統計數字，指私營機構總就業人數下跌3.8%，即減少11萬人，而職位空缺數目則為42270個，較去年同期激減47%，約37310個。

統計處資料亦顯示，今年3月42270個私營機構職位空缺中，金融及保險業佔最多，約5200個，其次則是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外），以及住宿護理及社會工作服務業，分別佔5150個及4060個。

不過，3月份所有選定行業的職位空缺數目均較去年同期減少，當中以餐飲服務業情況最為嚴重，較去年同期激減82%，即大減10070個職位空缺；其次為藝術、娛樂、康樂及其他服務業大減76%，減少4070個；零售業亦減少5300個，減幅約63%；專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）亦減少3010個。

至於就業人數，所有涵蓋行業合共僱用約276萬人。而大部分選定行業的就業人數與上年同期比較有所減少，減幅最多的為餐飲服務業，就業人數減少30300人，減幅為12%；其次是住宿服務業減少4200人，減幅為10%；而進出口貿易業及批發業則分別減少4萬人及3800人，減幅分別為8.7%及6.6%。另外，人類保健服務業，以及住宿護理及社會工作服務業，則錄得輕微升幅，分別為4.3%及2.6%。