陳淑莊粗暴拉扯記者證件　團體請願促嚴懲

公民黨議員陳淑莊早前被網媒女記者追訪期間，涉嫌粗暴對待記者，出手拉扯對方記者證，事後有道歉，辯稱當時是一心求證該記者身份才有這樣的事情發生。有市民今日(22日)到高等法院、記者組織和律政司外請願，希望大律師公會能公正處理今次事件，盡快為該記者討回公道，大律師公會和律政司派代表接收投訴信。

前來請願的市民大喊「知法犯法，襲擊女記者，應該嚴懲」、「大律師公會不要包庇」、「嚴懲！嚴懲！嚴懲！」等口號，市民代表認為陳淑莊涉嫌襲擊記者，嚴重打壓新聞自由，應該要扭正這種風氣。

也有參與請願行動的網紅狠斥記協在這次事件上雙重標準，為何沒有出聲譴責暴力，維護新聞從業員的安全和尊嚴；而另一網紅則要求律政司嚴厲跟進事件，亦質疑陳淑莊在援刑期間作出此類行為。

據悉，該名涉事記者原本會親自出席請願活動，惟協助她的議員何君堯卻表示，她因仍處於驚恐之中，最終無法出席，何會代表該記者追討公道，要求大律師公會認真對待有關投訴，希望公會支持和尊重記者採訪權，正視陳淑莊粗暴對待記者的問題。