渠務署擬尖東建地下蓄洪池　地標噴水池料獲保留

尖沙咀漆咸道南向來是水浸黑點，渠務署正研究於尖沙咀百周年紀念花園一帶位置興建地下蓄洪池，以解決區內水浸問題。據悉此蓄洪池面積逾一個標準游泳池，相關工程與當區地標之一的花園噴水池有一定距離，預計噴水池得以保留。有測量師建議政府乘機「搞大啲」，一併研究發展地下空間，為區內提供更多商業及泊車樓面面積。

渠務署前年曾就擬建地下蓄洪池諮詢油尖旺區議會，惟發展計劃目前仍處於研究階段。該署擬於漆咸道南和加連威老道交界旁的草地下，建造地下蓄洪池及雨水渠橫跨漆咸道南、柯士甸路、天文臺道、加連威老道及金馬倫道，藉此收集雨水連接至雨水泵房，改善雨水排放系統。

香港測量師學會房屋政策小組主席林家輝表示，尖東一帶多年未有新項目發展，以致發展潛力未被善用，人流亦愈來愈少。他認為既然政府考慮掘地建蓄洪池，提議政府趁機研究發展更多地下空間作商業及泊車等用途，為當區帶來新氣象。油尖旺區區議員孔昭華認為，研究地下空間必先了解工程範圍的地下管線情況，再視乎其發展可行性決定用途。另一區議員朱子洛指出，工程範圍附近不少酒店及商廈近年均反映海水製冷系統的喉管出現老化，冀望能趁機一併研究及改善。