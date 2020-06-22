交警涉截車作路障致奪命車禍　死因庭7月裁決

警方前年在粉嶺公路追截疑超速駕駛的七人車期間，被指將其他車輛當成「人肉路障」，最終該七人車撞到「路障車」，司機及男乘客身亡，有「路障車」司機亦被撞至腦出血。死因庭研訊今（22日）繼續。高級警司供稱除特殊情況外，警方不得利用其他車輛作純粹阻截之用，稱這是「好基本嘅資訊，期望每個同事都知」。死因研訊主任已舉證完畢，法庭押後至7月6日裁決。

今次研訊的2名死者分別是37歲鍾逸揚及26歲張梓豪，鍾是案中七人車的司機。警務處代表陳詞指，七人車司機駕駛態度進取，即使只是慢駛也會發生意外，由追截到意外發生只相距數分鐘，警員未有考慮所有可能性便作判斷，雖然決定或非最明智，但形容是情有可原，對於死因裁判官質疑警員沒有充分了解情況便截車是鹵莽決定，警務處代表則指希望法庭諒解。

自發協助截車的交通警伍日溪早前作供完畢，但因研訊主任認為其解釋不清楚，今再傳召他上庭作供。研訊主任以逐格慢鏡重播案發片段，顯示他曾向右伸直手，質疑他當時是故意停車並示意後車停下。伍再次否認，強調他只想其他車輛慢駛。

當日在指揮及控制中心當值的鄧家倫指，從沒指示警員阻截其他車輛，也不知道有警員有如此計劃。對於伍曾在電台說「我喺九龍坑block（封）曬啲車佢」，鄧稱由於電台有很多人發言，且上級剛巧向他查問事宜，因此聽不到伍的說話，又指若他聽到，會詢問清楚對方的意思。

駐守警察交通總部的高級警司區永樑則供稱，根據《警隊條例》第41章，除非情況非常特殊，否則警方不得利用其他私人車輛去阻截目標車輛。區又展示手勢，指一般揮動右手代表慢駛，「手唔郁」則代表要求停駛。

區續供稱，警方就事件已成立檢討委員會，認為警方現行程序行之有效，與外國追截車輛的指引亦非常相似，針對事件暫未有結論或建議，但已發出便箋提醒警員執行以上守則。