金管局指按證特惠貸款接8600宗申請　涉160億元

香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，經濟復甦需時，很多中小企仍處於水深火熱之中。按證保險公司管理的「中小企融資擔保計劃」，推出至今已接近10年，疫情嚴峻下，推出多項支援企業的措施，今年首5個月，8成及9成擔保產品合共批出超過2100宗申請，金額逾61億港元，批出申請宗數比去年同期上升接近一倍。

「百分百擔保特惠貸款」計劃與上述8成及9成擔保產品不同，資金由香港按揭證券有限公司而非銀行提供，故銀行的審批只會着眼於借款企業是否符合計劃的申請條件。他指，特惠貸款自4月20日推出至今，按證公司從銀行收到約8600宗申請，涉及約160億港元。

余指，特惠貸款審批速度迅速，如果文件齊備，按證公司可於3個工作天內批出申請。事實上，現時約6成的申請更能於即日批出。

他指，按證公司和銀行在短時間內收到大量擔保貸款申請，審批工作絕不容易。有個別企業無法出示強積金的供款證明，難以評估其僱員薪金的開支以至可借貸的金額；按證公司留意到有關情況後，主動考慮以銀行的支薪紀錄代替。如企業以現金出糧，連銀行紀錄都沒有，亦可以用僱員簽署的收據代替。

他稱，中小企是香港經濟發展的重要支柱和動力，該局會繼續密切留意市場情況，有需要時提供適切支援，協助跨過難關。