修例風波：內地大學向港澳生發問卷　要求回答對反修例看法

本港最少有兩間中學向學生派發由內地大學作研究的問卷，題為《西方意識形態對港澳青少年價值觀影響》，題目除詢問學生對西方宣導的民主、自由及人權的態度等之外，亦問及學生對反修例的態度，以及國民身份認同。有中學指有關問卷屬學術調查，不記校名及學生名，為求尋找接近香港和澳門兩地青少年群體內心的真實想法。

據悉，收到問卷的兩間中學，分別為觀塘福建中學及前身為勞工子弟中學的創知中學，被視左校，均向學生派發一份共30題的問卷，要求學生回答對一國兩制、「中華民族偉大復興」的「樂觀程度」，以及對兩會的關注度等。

此外，亦要求學生表達對反修例事件及國民身份認同的看法等，其他問題亦問學生對西方奢侈品牌的消費態度，及對西方節日的看法等，同時問及學生未來擇業的考慮，交友及擇偶的考量，以及人生目標，還有對「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的看法。

創知中學回覆查詢時表示，有關問卷由中國貴州財經大學課題組負責擬卷及收集數據，調查對象為13至19歲青少年，並引用有關調查的內容，指問卷旨在了解港澳青少年價值觀受西方意識形態影響的狀況，為政府、教育機構、社會服務機構等提供意見。該校強調，學生作答與否，完全屬自願，可填可不填。

福建中學暫未有回覆。教育界議員葉建源認為，問卷除了有一題提及西方國家宣導的民主、自由外，其餘題目亦是將西方意識形態指向負面，眼光較為狹隘，出題令人感莫名其妙，懷疑能夠收集到有價值的數據作研究用途。他認同學生收到問卷可能會「諗好多嘢」，未知學校有否向學生解釋問卷目的。